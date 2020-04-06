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برشلونة مستعد للتخلي عن نجومه من أجل نيمار

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:57 ص
نيمار
نيمار
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية إسبانية فرنسية بأن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع عدد من نجوم برشلونة من أجل إدراجهم في الصفقة المتوقعة لعودة نجم الفريق البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن باريس سان جيرمان يفاضل بين رباعي برشلونة أنطوان جريزمان وجوردي ألبا وكليمينت لينجليه والبرازيلي آرثر للدخول في صفقة نيمار.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وضع شرطا أمام إدارة البلوجرانا من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا واستعادته من جديد من فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك من أجل الموافقة على تجديد عقده مع البرسا.
كما كشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن ميسي اشترط عودة نيمار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليوافق على تجديد عقده مع الفريق الذي سينتهي في صيف عام 2021 المقبل.
وأوضح الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو في الوقت الذي ترفض فيه إدارة الفريق الفرنسي بشدة الاستغناء عن النجم الآخر في الفريق الفرنسي كيليان مبابي.
وذكر الموقع الفرنسي أن نيمار رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادمًا من برشلونة في صيف 2017 في صفقة أطلق عليها صفقة القرن، حيث تم بيعه مقابل 222 مليون يورو.

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