مرتديا كمامة.. محمد إمام لجمهوره: "خليك في البيت"

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نشر الفنان محمد امام صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا كمامة وجوانتيات بيده وحاملًا زجاجة كحول وباليد الاخري علبة مناديل كوقاية من فيروس كورونا.



وكتب امام على هذه الصورة قائلا: "خليك في البيت، لص بغداد"، فيما علق أحد المتابعين عليه قائلًا: ادينا قاعدين في البيت خللنا والله ربنا يعدي الازمة دي على خير بقا ونرتاح.



يذكر أن آخر أعمال "محمد امام" مشاركته في فيلم "لص بغداد"، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والأثارة.



وشارك في بطولة هذا الفيلم العديد من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، أمينة خليل، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد رزق، وأخرون.