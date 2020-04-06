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دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تمكنت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة حي شمال من ضبط مقهى لتدخين الشيشة بجوار السلم داخل عقار بإمبابة، مخالف لقوانين الغلق التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أسامة السقعان رئيس حي شمال الجيزة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صحاب المقهى، كما تم مصادرة جميع الشيشة في المخازن المخصصة للحي.

وأوضح "السقعان" أن ذلك يأتي في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لغلق المحال والمقاهي وجميع السناتر التعليمية للحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار، حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي القيام بجولة ليلية بعد موعد تطبيق حظر التجوال للوقوف علي حاله الشوارع وإلتزام المواطنين والمحال بالغلق ومتابعة حاله النظافة والإنارة بالشوارع. 

وأكد المحافظ انه تم إعداد خطة متكاملة لإستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوي النظافة، والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة خاصة مع انعدام الحركة المرورية مما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبي الطرق. 

وكما أكد راشد، أنه تم التوجيه بأستغلال ساعات حظر التجوال في القيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والطرق والمرافق الخدمية، وذلك حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا بكافه المناطق وفى مقدمتها الاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والميادين ومواقف السيارات والمنشآت الخدمية بنطاق المحافظة مع اعطاء اولوية قصوي في اعمال التطهيربالقري بالمراكز والمدن حفاظآ علي  سلامه المواطنين.  

وتابع المحافظ خلال جولته الليلية أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بالقرب من تقاطع شارع السودان مع شارع جامعه الدول العربية، حيث حرص المحافظ علي الوقوف لمتابعة اعمال الأصلاح وشفط المياه الناتجه عن الكسر من الشارع. 

وشملت جوله محافظ الجيزة مناطق إمبابة وناهيا والوراق وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة. 

وثمن المحافظ علي الوعي المستنير والجاد والتجاوب الفعال من مواطنى المحافظة والمجتمع المدني للمشاركة مع الأجهزة التنفيذية في مواجهة فيروس كورونا على مختلف الاصعدة خاصه فيما يتعلق بمبادرات التطهير والتعقيم للمنشأت والشوارع. 

ولفت إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة والسلامة لمواطنيها مشيرا أنه يتابع يوميا أعمال صرف مستحقات أرباب المعاشات سواء من المكاتب البريدية أو من خلال 40 مدرسة مجهزة لاستقبال المواطنين في ظل تضافر وتعاون كافة جهود وأجهزة الدولة لما فيه الحفاظ علي سلامه المواطنين والتقليل والحد من أي تجمعات.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وروساء أحياء شمال والعجوزة.
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)
دماغ عالية.. ضبط مقهى لشرب الشيشة بجوار سلم عمارة بالجيزة (صور)

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كورونا ضبط مقهى بوابة الفجر ألفجر

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