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رئيس حي المعصرة يشمع سنتر تعليمي.. ويلقن الطلبة درسًا قاسيا (فيديو)
الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:43 ص
إسماعيل منطاوي
شن اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، حملة لغلق وتشميع سنتر تعليمي داخل أحد العقارات بشارع منصور بحدائق حلوان، ويحتوي على عدد كبير من الطلبة.
وقال اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، إن غرفة عمليات الحي تلقت، بلاغا يفيد بوجود سنتر تعليمي في العنوان المذكور ويعمل أثناء فترة الغلق، التي أقرها مجلس الوزراء بغلق كافة المراكز التعليمية وسناتر الدروس الخصوصية، لحماية المواطنين والوقاية من فيروس كورونا.
وتابع "جبريل": "بالتعاون الوثيق مع مباحث قسم شرطة المعصرة والتنسيق معهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على مدير السنتر والمعدات المستخدمة وقد شارك في الحملة مدير المحلات ورجال المتابعة الميدانية".
وأكد اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، على حرصة الدائم في مواجهة التجمعات في السناتر التعليمية حفاظًا على أبنائنا من العدوى ولمنع انتشار فيروس كورونا.
كما حرص رئيس الحي، على الالتقاء بالطلبة، الذي تم ضبطهم لتوعيتهم بخطورة المرحلة الراهنة، وأهمية الالتزام بالتعليمات وعدم المخالفة لها والتي من شأنها تسبب ضررًا للجميع، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية، يجب تنفيذها على أعلى درجة من الدقة، حتى نستطيع التغلب على تداعيات الفيروس المستجد، داعيًا المولي ان يحفظ مصر وطن وشعب وقياده.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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