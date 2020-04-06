رئيس حي المعصرة يشمع سنتر تعليمي.. ويلقن الطلبة درسًا قاسيا (فيديو)

شن اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، حملة لغلق وتشميع سنتر تعليمي داخل أحد العقارات بشارع منصور بحدائق حلوان، ويحتوي على عدد كبير من الطلبة.





وقال اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، إن غرفة عمليات الحي تلقت، بلاغا يفيد بوجود سنتر تعليمي في العنوان المذكور ويعمل أثناء فترة الغلق، التي أقرها مجلس الوزراء بغلق كافة المراكز التعليمية وسناتر الدروس الخصوصية، لحماية المواطنين والوقاية من فيروس كورونا.





وتابع "جبريل": "بالتعاون الوثيق مع مباحث قسم شرطة المعصرة والتنسيق معهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على مدير السنتر والمعدات المستخدمة وقد شارك في الحملة مدير المحلات ورجال المتابعة الميدانية".





وأكد اللواء أيمن جبريل رئيس حي المعصرة، على حرصة الدائم في مواجهة التجمعات في السناتر التعليمية حفاظًا على أبنائنا من العدوى ولمنع انتشار فيروس كورونا.





كما حرص رئيس الحي، على الالتقاء بالطلبة، الذي تم ضبطهم لتوعيتهم بخطورة المرحلة الراهنة، وأهمية الالتزام بالتعليمات وعدم المخالفة لها والتي من شأنها تسبب ضررًا للجميع، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية، يجب تنفيذها على أعلى درجة من الدقة، حتى نستطيع التغلب على تداعيات الفيروس المستجد، داعيًا المولي ان يحفظ مصر وطن وشعب وقياده.







