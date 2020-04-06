أحد جمهور أكرم حسني يهديه رسمة شخصية "بومبا" من مسلسله الجديد "رجالة البيت"





أهدى أحد جمهور الفنان أكرم حسني، الأخير رسمة شخصية بومبا من مسلسله المرتقب "رجالة البيت".





وعلق حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام"، قائلا: "دي أول رسمة لشخصية بومبا من مسلسل رجالة البيت، وانا عادة بتفائل جدا برسومات الشخصيات".













ووجه من جانبه، الشكر لمن أهداه الرسمة قائلا: "شكرا للفنان"، مشيرًا الى حسابه الخاص.وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: كنت متحمسة جدا للمسلسل ودلوقتي أتحمست أكتر منتظرين بشدة يا نجم.وفي سياق آخر قام فريق عمل هذا المسلسل بإستئناف تصوير باقي الحلقات بعد العطلة التي وضعتهم بها ظروف الحجر المنزلي.وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة، وشارك في بطولته كلا من أحمد فهمي، لطفى لبيب، بيومي فؤاد، ويزو، عارفة عبد الرسول، وأخرون، وهو من تأليف "أيمن وتار"، وإخراج "أحمد الجندي".