عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نداءً عالمياً لحماية النساء والفتيات في المنازل، في الوقت الذي يؤدي فيه الحجر الصحي المفروض في غالبية دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم العنف الزوجي والأسري.





وقال جوتيريش في بيان وفيديو باللغة الانجليزية مُترجم لعدة لغات: "العنف لا يقتصر على ساحة المعركة"، مذكّرًا بدعوته الأخيرة لوقف إطلاق النار في جميع ساحات الحروب لمحاربة المرض بشكل أفضل.





وتابع: "لسودء الحظ، تجد العديد من النساء والفتيات أنفسهن عرضة بشكل خاص للعنف في المكان الذي يتعين فيه حمايتهن، في منازلهن. ولهذا السبب، أطلق اليوم نداءً جديدًا للسلام في البيت، في المنازل، في مختلف أنحاء العالم".





وأعرب جوتيريش عن أسفه لأن العالم شهد في الأسابيع الأخيرة "اندلاعًا فظيعًا لأعمال العنف المنزلي"، مع تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الخوف.





وأضاف الأمين العام: "أحث جميع الحكومات على اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة وتوفير سبل ملاذ للضحايا كجزء من خطة العمل الوطنية ضد كوفيد-19".





وطالب أنطونيو جوتيريش بشكل خاص بإنشاء "أنظمة إنذار طوارئ في الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية"، حيث أنها الأماكن الوحيدة التي تظل مفتوحة في العديد من البلدان في ظل الحجر الصحي المفروض.





وشدد على أنه يتعين أن "نضمن تمكن النساء من طلب المساعدة بطريقة آمنة، دون أن يدرك ذلك أولئك الذين يُسيئون معاملتهم"، مطالبًا بأن تواصل العدالة ملاحقة الجناة.





وقال أنطونيو جوتيريش: "معًا، يمكننا ويتعين علينا منع العنف في كل مكان، في مناطق الحرب والمنازل، بينما نسعى جاهدين لهزيمة كوفيد-19".



