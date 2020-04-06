ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الكرواتي ديان لوفرين نجم ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا جدًا من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول منح إدارة ناديه الموافقة على رحيل ديان لوفرين في الصيف المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن لوفرين ارتبط بالرحيل عن صفوف الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وكذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن إدارة ليفربول رفضت رحيله عن الفريق.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول بات على إستعداد للتخلي عن لوفرين في الصيف المقبل وبيعه والحصول على مبلغ مالي مناسب بدلاً من رحيله مجانًا في 2021.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 30 عامًا مطلوبا في عدة أندية إنجليزية على رأسها توتنهام وآرسنال بالإضافة إلى وستهام يونايتد.



