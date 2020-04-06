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نجم السيتي يكسر العزل الصحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:40 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علاء خليف
اخترق الإنجليزي الدولي كايل ووكر، نجم دفاع مانشستر سيتي، قواعد العزل الصحي الذي يخضع له في إنجلترا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما قام بدعوة فتاتي ليل لقضاء الليلة معه في المنزل.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن "ووكر" انتهك قواعد الحجر الصحي بعدما قام وأحد أصدقائه بدعوة فتاتي ليل لمنزله الثلاثاء الماضي، واستمرت السهرة لمدة تجاوزت الـ3 ساعات، حيث غادرت الفتاتين المنزل في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي.
 
وكشفت لويز ماكنمارا في تصريحات صحفية أن وكيلها، المسؤول عن تنظيم المواعيد الخاصة بها، طالبها بالاستعداد لهذا الحفل رفقة لاعب كرة قدم شهير وصديقه، ولم تكن تعلم بعد بهوية اللاعب، مبديا اندهاشها من عدم إلتزام لاعب السيتي بالحجر المنزلي رغم نصائحه للجماهير بالإلتزام به.

وخرج "ووكر" ووجه رسالة إعتذار عن تصرفه هذا وقال: "أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يفرض علي أن أكون قدوة للكثيرين، أريد الاعتذار لأسرتي وأصدقائي ونادي مانشستر سيتي والجماهير على ما جرى".

ومن المتوقع توقيع عقوبة مالية على كايل ووكر من جانب إدارة نادي مانشستر سيتي بعد خرق قواعد العزل الصحي.

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