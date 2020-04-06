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مفاجأة مُدوية.. عودة الدوري الإسباني برغم كورونا المستجد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:32 ص
علي خلاف


تحدث تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأحد عن عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، برغم تفشي فيروس كورونا المستجد بـ"COVID – 19" في إسبانيا.

عودة الدوري الإسباني 

وتحدث صحيفة "آس" الإسبانية أن رابطة الليجا حددت موعد الخامس من شهر يونيو موعدًا لعودة منافسات الدوري الإسباني، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في البلاد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رابطة الدوري الإسباني قد حددت الثامن عشر من شهر مايو، موعداً لتحديد منافسات الليجا بعد الرجوع إلى الحكومة الإسبانية لأخذ موافقتها بشأن عودة النشاط الرياضي في البلاد.

تأجيل الدوري الإسباني 

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قامت بتأجيل المنافسات لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد 
المعروف بـ"COVID – 19"، حيث تعد البلاد من ضمن الأكثر على مستوى العالم، تسجيلًا لحالات الإصابة والوفاة بالوباء العالمي.

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