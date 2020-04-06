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نجم أبها السعودي ينفي رغبته في اللعب للأهلي والزمالك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:35 ص
أبها السعودي
أبها السعودي
ريهام عبدالمحسن

نفى التونسي سعد بقير نجم أبها السعودي رغبته في العودة إلى القارة الإفريقية واللعب للأهلي أو الزمالك.
وانضم بقير إلى أبها السعودي في صيف 2019 قادمًا من الترجي التونسي بعد أن خاض مع الفريق التونسي 4 مواسم وساهم معه في تحقيق البطولات.
وقام سعد بقير بالرد على بعض الأسئلة من متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام والتي كان من ضمنها مدى إمكانية انتقاله إلى الأهلي أو الزمالك.
وأكد نجم الفريق السعودي أنه لن يلعب في إفريقيا في المستقبل سوى في صفوف الترجي التونسي الذي حقق معه العديد من الألقاب المحلية والإفريقية وأبرزها دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين متتاليتين.
وقدم بقير آداءً رائعًا مع فريقه السعودي مما جذب أنظار بعض الفرق السعودية مثل الاتحاد الذي قد يكون محطته المقبلة في فترة الإنتقالات الصيفية.
يذكر أن بقير شارك في 22 مبارة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

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