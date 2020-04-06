داليا مصطفى تنشر صورة توضح الشبه بينها وبين فاتن حمامة









وعلق أحدهما قائلًا: "بصراحة مفيش أي شبه والاختلاف الكبير، بس ده ميمنعش انك قمراية وليكي نكهة خاصة بيكي وجميلة".



يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها مصطفى في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والتي دارت أحداثه حول قصة الحب التي جمعتها بإياد نصار .



وشارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عدد كبير من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد وعايدة رياض وأماني كمال وسارة عادل ومنة جلال وهو تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وأخرون.

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توضح الشبه بينها وبين الفنانة فاتن حمامة، مستطلعة رأي جمهورها ان كانت تشبهها أم لا.وكتبت مصطفى قائلة: "صديق عزيز بعتلي الصورة دي ايه رأيكم"، فيما توالت عليها التعليقات من قبل الجمهور فالبعض أبرز الشه والآخر نفى وجود أي نوع من الشبه يجمعها بفاتن حمامة.