صحيفة: رئيس وزراء اليابان سيعلن حالة الطوارئ لمنع انتشار "كورونا"

أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية بأن رئيس الوزراء شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ اعتبارًا من يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الإصابات في طوكيو وحدها 1000 حالة.





وذكرت الصحيفة أن آبي سيعلن على الأرجح عن خططه لإعلان حالة الطوارئ يوم الاثنين، بينما قالت وكالة كيودو للأنباء إن الإجراءات الجديدة من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.





وقد تصاعدت الضغوط على الحكومة اليابانية لاتخاذ هذه الخطوة مع استمرار تزايد وتيرة العدوى، بصفة خاصة في العاصمة، على الرغم من أنها لا تزال بطيئة في الوقت الحالي مقارنةً بالولايات المتحدة ودول في أوروبا والصين، حيث مات الآلاف.





ومن جانبها، أشارت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي، الأسبوع الماضي إلى أنها تفضل إعلان حالة الطوارئ لمساعدتها على حث السكان على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أقوى، ودقت ناقوس خطر بشأن المعدل المرتفع للحالات التي لا يمكن تعقبها.





وبموجب قانون تم تعديل في شهر مارس لمواجهة فيروس كورونا، يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرًا جسيمًا" على الأرواح، وإذا كان انتشاره السريع يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد.





وستمنح هذه الخطوة المحافظين في المناطق المتضررة بشدة، السلطة القانونية لمطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم والشركات بالإغلاق، ولكنها لن تفرض نوعًا من عمليات الغلق التي شوهدت في دول أخرى. وفي معظم الحالات، لا توجد عقوبات على من يتجاهل هذه الطلبات، وسيعتمد التنفيذ أكثر على ضغط الفردي واحترام السلطة.





كما نقلت صحيفة "يوميوري" أنه من المرجح أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ منطقة طوكيو الكبرى، وربما أيضًا محافظتي أوساكا وهيوجو في غرب اليابان.





يُذكر أن اليابان سجلت أكثر من 3500 حالة إصابة و85 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء.



