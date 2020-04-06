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ربنا يحمي مصر.. دعاء فاروق تتفاخر بالباسبور المصري على جوزات سفر العالم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:21 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الإعلامية دعاء فاروق، صورة لباسبورها المصري وذلك في إطار تفاخرها وإشادتها بدور بلادها في المحافظة على أرواح مواطنيها في ظل أزمة فيروس "كورونا" التي تجتاح العالم وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على الصور قائلة: "تحيا مصر مليون مرة.. تحيا جمهورية مصر العربية، عملوا إيه بتوع الباسبور الأمريكي.. عملوا إيه بتوع الاتحاد الأوروبي والتشينجن... عملهم ايه بقي باسبورهم مش واخدة بالي ... ولا حاجة".

وأضافت: "كله قدام فيروس لا يرى بالعين المجردة سواسية ولا فيها دول عظمي ولا دول قمة ولا شايفين اقتصاد نافع ولا تقدم شافع ولا حاسين بفرق ولا فيه حد أحسن من حد ... قال الباسبور الامريكاني قال.. ربنا يحمي مصر واهلها و جيشها ودكاترتها وممرضيها ومسؤوليها وناسها الطيبين".

تبادل جمهور "فاروق" التعليقات كالتالي " الباسبور أم العناية الإلهية حتي الآن هي التي تحفظ مصر، ربنا يحفظ مصر ورئيس مصر، ربنا يعدي الأيام دي علي خير"

يذكر أن هشتاج"صورتك_ بالباسبور"انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حرص من خلالة مروجو الفكرة على دعم جواز السفر، وأن يفخر كل مواطن ببلده في ظل هذا الوقت العصيب وتوقف شركات الطيران وحرص العديد من المشاهير على المشاركة في الهاشتاج بصورة جواز السفر المصري وكان في مقدمتهم المطرب رامى جمال، الذي نشر صورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» وكتب معلقًا عليها: «صورتك بالباسبور،، أنا مصري وفخور».


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