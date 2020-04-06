ياسين أبو رواش لـ "الفجر الفني": من الممكن الاكتفاء بالمشاهد التي صورتها بـ"الفتوة''.. وهذه هي الإجراءات في لوكيشن العمل ضد "كورونا"













كشف الفنان الشاب ياسين أبو رواش، عن أعماله الفنية الجديدة التي من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة قائلا: "أخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل الفتوة مع الأستاذ ياسر جلال".وكشف أبو رواش، في تصريح لـ "الفجر الفني"، عن عدم استكمال تصوير باقي حلقات المسلسل قائلا: "تم تصوير جزء صغير من شغلي وأنتظر تصوير الجزء المتبقي لحين اشعار آخر، لكن من الممكن عدم استكمالها والاكتفاء بالمشاهد التي صورتها وذلك لحدوث تعديلات عديدة بالورق".وأضاف أبو رواش قائلا: ''تم تعديل المشاهد الخارجية وتصويرها داخلي ويوجد تحجيم للعمل والأدوار بنسبة كبيرة لعدم الخروج من المنزل" في ظل أزمة فيروس كورونا.وأوضح "أبو رواش" الإجراءات الوقائية المتخذة في لوكيشن التصوير للوقاية من فيروس كورونا المستجد قائلا: "يوجد طبيب في لوكيشن العمل، بالاضافة للتعقيم المستمر قبل وبعد الدخول اللوكيشن لجميع فريق العمل".يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها ''أبو رواش"، الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" والذي تدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق من عائلة زين العطار.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من سوسن بدر، عزت أبو عوف، لطفي لبيب، باهر النويهي، مصطفى أبو سريع، أحمد عبد العزيز، محمد عادل، ميرهان حسين، وأخرون.