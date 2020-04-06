بعد اقتراب مانشستر يونايتد .. أرقام جادون سانشو مع دورتموند هذا الموسم





يعد الإنجليزي الدولي جادون سانشو، أحد أهم أولويات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وبرز سانشو مع بشكل ملفت مع بوروسيا دورتموند، والذي انضم له في صيف عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي، مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني، في أعقاب رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي نحو برشلونة.













وذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز لإقتناص سانشو، وسط اهتمام من ناديي تشيلسي وليفربول.













وأفادت التقارير، أن قيمة الصفقة قد تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني، ليكون سانشو هو أغلى لاعب في تاريخ اليونايتد، حال إنضمامه للفريق.









أرقام جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم









وخلال الموسم الحالي 2019/2020 قبل إيقافه بفض كارثة وباء كورونا، خاض سانشو 35 مباراة في عموم البطولات مع دورتموند، سجل خلالها 17 هدفاً ومرر 19 تمريرة حاسمة، بمجموع دقائق لعب بلغت 2791 دقيقة.









وضمن بطولة الدوري الألماني، لعب سانشو 23 مباراة، سجل 14 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر، بمجموع دقائق لعب 1807 دقيقة.









وفي دوري أبطال أوروبا، لعب سانشو 8 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، بمجموع دقائق 647.









ولحساب كأس المانيا، لعب سانشو 3 مباريات بمجموع دقائق 256 دقيقة، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.



