Advertisements

رسالة دعم من مروان محسن لـ وليد سليمان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:02 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


قام مروان محسن مهاجم النادي الأهلي بدعم زميله فى الفريق وليد سليمان بعدما قام بنشر بوست اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام حول ما تردد عنه خلال الساعات الماضية بعد تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وكان نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي،إبراهيم سعيد، قد تحدث عن تجديد اللاعب مع الأهلي لموسمين قادمين.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه :" القافلة تسير و..."، ليرد مروان محسن مهاجم الفريق فى كومنت، قائلاً :"أنت أكبر من الناس دى يا حاوي" .

وقال إبراهيم سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".

وأضاف: "وليد سليمان لم يفعل شييء مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".

أخبار تهمك

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 11 ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن أول صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الرئيس الأمريكي يعلن عن "علاج عظيم" لكورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

03:10 ص

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

04:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب