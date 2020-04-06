رسالة دعم من مروان محسن لـ وليد سليمان









قام مروان محسن مهاجم النادي الأهلي بدعم زميله فى الفريق وليد سليمان بعدما قام بنشر بوست اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام حول ما تردد عنه خلال الساعات الماضية بعد تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.





وكان نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي،إبراهيم سعيد، قد تحدث عن تجديد اللاعب مع الأهلي لموسمين قادمين.





وكتب وليد سليمان عبر حسابه :" القافلة تسير و..."، ليرد مروان محسن مهاجم الفريق فى كومنت، قائلاً :"أنت أكبر من الناس دى يا حاوي" .





وقال إبراهيم سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".



