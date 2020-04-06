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الصين تسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:02 ص
فيروس كورونا في الصين
فيروس كورونا في الصين
ترجمة- دينا قدري
سجلت الصين 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، بعد أن سجلت 30 حالة في اليوم السابق، كما ارتفع عدد حالات الإصابة بدون أعراض، في الوقت الذي تواصل فيه بكين كفاحها من أجل القضاء على تفشي الوباء على الرغم من الجهود الصارمة لاحتوائه.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته يوم الاثنين أنه تم رصد 78 حالة إصابة جديدة بدون أعراض حتى نهاية يوم الأحد، مقارنةً بـ47 حالة في اليوم السابق.

وأصبحت الحالات القادمة من الخارج والمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ويمكنهم نقله لآخرين، بمثابة مصدر قلق رئيسي للصين في الأسابيع الأخيرة، بعد نجاح إجراءات الاحتواء الصارمة في خفض معدل الإصابة بالفيروس.

ومن بين الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض، هناك 38 شخصًا قادمين إلى الصين من الخارج، مقارنةً بـ25 شخصًا في اليوم السابق. وقد تم الإبلاغ عن إصابة واحدة جديدة من داخل البلاد، في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، مقارنةً بخمسة أشخاص في اليوم السابق في المقاطعة نفسها.

وقالت سلطات مقاطعة قوانغدونغ إن الحالة الجديدة التي انتقلت إليها العدوى محلياً في مدينة شنجن هي لشخص قد سافر من مقاطعة هوبي، البؤرة الرئيسية للفيروس.

يُذكر أن الصين سجلت حالياً 81708 حالة إصابة و3331 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وانتقاله إلى مختلف دول العالم.

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