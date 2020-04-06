أرقام فيليبي كوتينو هذا الموسم مع بايرن ميونخ









دخل صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينو، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني والمعار من برشلونة، دائرة إهتمامات نادي تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.









ولعب كوتينيو هذا الموسم على سبيل الإعارة مع النادي البافاري، مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الإعارة.













وفي ظل عدم رغبة بايرن ميونخ في تفعيل بند الشراء، فضلاً عن عدم رغبة برشلونة في استعادة اللاعب خلال الموسم المقبل، أصبح من المؤكد مغادرة صاحب الـ27 عاماً نادي برشلونة خلال الموسم المقبل.













وأعلنت عدة أندية إنجليزية رغبتها في التعاقد مع كوتينيو، أبرزها تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.









وذكرت بعض التقارير الصحفية الواردة من إنجلترا، أن تشيلسي يسعى بقوة لضم كوتينيوخلال الموسم المقبل.













أرقام كوتينيو مع بايرن ميونخ هذا الموسم













وخلال الموسم الحالي 2019/2020، مثل كوتينيو النادي البافاري في 32 مباراة خلال الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف ومرر 8 تمريرات حاسمة، بمجموع دقائق بلغت 2036 دقيقة.









وضمن بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا"، خاض اللاعب 22 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، فيما مجموعه 1386 دقيقة لعب.









ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض كوتينيو 7 مباريات، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفين آخرين، وذلك خلال 437 دقيقة لعب.







