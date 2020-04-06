مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون





كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك النقاب عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي عقب نهاية الموسم الحالي.





وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "كارتيرون مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، اتفقنا معه على التجديد".





وأضاف:"ننتظر الانتهاء من أزمة كورونا الحالية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع المدير الفني الفرنسي".



