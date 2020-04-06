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مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون
الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:19 ص
ريهام عبدالمحسن
كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك النقاب عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي عقب نهاية الموسم الحالي.
وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "كارتيرون مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، اتفقنا معه على التجديد".
وأضاف:"ننتظر الانتهاء من أزمة كورونا الحالية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع المدير الفني الفرنسي".
واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"كارتيرون مدرب متميز وقاد الفريق في التتويج ببطولتين، فهو له رؤية فنية جيدة وخاض مباريات صعبة ونجح فيها".