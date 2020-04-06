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زاهر يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:33 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
ريهام عبدالمحسن

نشر الكابتن سيف زاهر فيديو له مع الكابتن حازم إمام عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي والذي وجه فيه حازم إمام الشكر له ولأحمد شوبير على آدائهما فى برنامج ملعب أون وظهر سيف زاهر في آخر الفيديو ليشوق جمهوره لحلقته مع المهندس هاني أبو ريدة. كما كشف الإعلامي سيف زاهر عن بديل أحمد فتحي في النادي الأهلي بعد أن تأكد رحيل الجوكر عن القلعة الحمراء.
وقال سيف زاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"الأهلي لن يكتفي بمحمد هاني وسيسعى لعقد صفقة قوية لتعويض أحمد فتحي".
واختتم زاهر حديثه قائلاً:"الأهلي يسعى لضم رجب بكار من براميدز وهناك أنباء تم تداولها عن التعاقد مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".

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