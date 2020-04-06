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مصير غامض لمونديال قطر2022 بسبب كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:55 ص
قطر
قطر
علاء خليف
تواجه بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، مصيرًا غامضًا، وذلك بعد انتشرت أنباء قوية عن إحتمالية تأجيل البطولة ونقلها من البلد المستضيف، وذلك بعد تأجيل العديد من البطولات الكروية الكبري لتقام العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تعليق النشاط الرياضي في معظم دول العالم، كما تسبب في تأجيل بطولات كبري كان مقررًا اقامتها العام الحالي، لتقام في عام 2021 أبرزها بطولة أمم أوروبا، وكأس كوبا أمريكا، بالإضافة لتوقف العديد من الدوريات العالمية والبطولات الأوروبية للأندية.

إقامة البطولات القارية الكبري في عام 2021 مثل بطولة أمم أوروبا، وكأس كوبا أمريكا، والكأس الذهبية، وكأس أمم إفريقيا وأولمبياد طوكيو، يجعل العام المقبل مزدحمًا بالبطولات الهامة، وسيكون من الصعب إقامة الحدث الأكبر في عالم كرة القدم بالعام التالي، خاصة في ظل التأثير السلبي لفيروس كورونا على الرياضة العالمية.

وأشارت تقارير صحفية أن بطولة كأس العالم 2022 قد يتم تأجيلها لتقام في العام التالي 2023، خاصة في ظل توقف التصفيات المؤهلة للمونديال في جميع القارات في الوقت الحالي، بسبب فيروس كورونا، كما أن العام المقبل قد لا يكون مناسبا لاستئاف التصفيات في ظل ازدحامه بالعديد من الأحداث الهامة.

وذكرت التقارير أن فيروس كورونا لن يؤثر على موعد بطولة كأس العالم 2022 فقط، بل قد يتسبب ايضًا في نقل البطولة من قطر إلي أي دولة أخري، خاصة وأن الإتفاق كان على إقامة النسخة القادمة من المونديال في الشتاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في قطر، وذلك قد لا يكون متاحًا حال تعديل موعد البطولة مما قد يضطر الفيفا لإقامة البطولة في الصيف.

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