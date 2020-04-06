صداع "صلاح وماني" مزمن في رأس إدارة ليفربول





أصبح الثنائي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني يشكلا صداع في رأس إدارة فريق ليفربول الإنجليزي بسبب كثرة شائعات رحيلهما للدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





حقيقة رحيل صلاح وماني عن ليفربول





وارتبط اسم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، بعد اهتمام ريال مدريد بضم أحدهما في ظل رغبة زين الدين زيدان في ضم لاعبين سوبر لاستعادة البطولات من جديد للقلعة الملكية.





تقارير صحفية تؤكد بقاء صلاح وماني داخل ليفربول





وتحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن بقاء المهاجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني داخل جدران ليفربول الإنجليزي في الموسم الجديد.





وأشار موقع "ذا أتليتك" الإنجليزي، أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع محمد صلاح أو ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأضاف الموقع الإنجليزي أن إدراة ليفربول أغلقت الباب في وجه جميع الأندية التي ترغب في ضم الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الميركاتو الصيفي.



