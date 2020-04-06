مؤشر جديد على اقتراب مارتينيز من برشلونة





















بات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي على وشك مغادرة الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





















ويعد مارتينيز الهدف الأول لنادي برشلونة الإسباني، لقيادة هجوم الفريق في المستقبل، كوريث شرعى للأورجوايايني المخضرم لويس سواريز، فضلاً عن اهتمام ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي بخدماته.

















وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية لوجود مؤشر جديد على اقتراب اللاعب من برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.













وأضافت الصحيفة، أن اللاعب رفض آخر العروض المقدمة من إدارة إنتر ميلان لتمديد تعاقده مع الفريق.









ويتضمن العرض حصول اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ4 ملايين يورو سنوياً، مع إزالة الشرط الجزائي الموجود في عقده الحالي والبالغ 111 مليون يورو.













ونوهت الصحيفة، أن عرض برشلونة يتضمن حصوله على 7 ملايين يورو، في الوقت الذي عرض فيه تشيلسي ومانشستر سيتي راتباً يبلغ 10 مليون يورو.











