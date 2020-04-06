Advertisements

مؤشر جديد على اقتراب مارتينيز من برشلونة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:24 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
عبد القادر عرابي





بات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي على وشك مغادرة الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد مارتينيز الهدف الأول لنادي برشلونة الإسباني، لقيادة هجوم الفريق في المستقبل، كوريث شرعى للأورجوايايني المخضرم لويس سواريز، فضلاً عن اهتمام ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي بخدماته.




وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية لوجود مؤشر جديد على اقتراب اللاعب من برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.



وأضافت الصحيفة، أن اللاعب رفض آخر العروض المقدمة من إدارة إنتر ميلان لتمديد تعاقده مع الفريق.


ويتضمن العرض حصول اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ4 ملايين يورو سنوياً، مع إزالة الشرط الجزائي الموجود في عقده الحالي والبالغ 111 مليون يورو.



ونوهت الصحيفة، أن عرض برشلونة يتضمن حصوله على 7 ملايين يورو، في الوقت الذي عرض فيه تشيلسي ومانشستر سيتي راتباً يبلغ 10 مليون يورو.



وتشير عدة تقارير لرغبة مارتينيز في الإنضمام لبرشلونة، والذي يبدو مستعداً لتفعيل الشرط الجزائي في الصيف.

أخبار تهمك

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

حصيلة تبرع رجال الأعمال حول العالم لمواجهة كورونا.. تعرف على الأرقام

منذ ساعة و 12 دقيقة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

صداع "صلاح وماني" مزمن في رأس إدارة ليفربول

منذ 42 دقيقة

رسالة دعم من مروان محسن لـ وليد سليمان

منذ أقل من ساعتين

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

03:10 ص

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

01:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب