Advertisements

نجم مانشستر يونايتد خليفة داني سيبايوس في أرسنال

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:26 ص
داني سيبايوس
داني سيبايوس
عبد القادر عرابي

يبدو أن الإسباني داني سيبايوس، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي المعار من ريال مدريد على أعتاب إنهاء إعارته مع الجانرز بنهاية الموسم الحالي.



وانضم سيبايوس مطلع الموسم الحالي من النادي الملكي على سبيل الإعارة، إلا أنه تعرض لعدة إصابات قلصت دوره مع أرسنال بشكل كبير.




وأشارت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن ارسنال حدد خليفة اللاعب، للإنضمام للفريق في الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "ذا أتليتيك" البريطانية، فإن جيسي لينجارد صانع ألعاب مانشستر يونايتد هو المرشح الأول لتدعيم خط وسط الجانرز في الموسم المقبل.



ويبدو لينجارد زائد عن حاجة المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير، في ظل تواجد البرتغالي برونو فيرنانديز، وإقتراب التعاقد مع جاك جيرليش لاعب أستون فيلا وجيمس ماديسون نجم ليستر سيتي.




يذكر أن لينجارد هو خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، وتم تصعيده للفريق الأول في حقبة الهولندي لويس فان خال، وتمت إعارته لعدة أندية منها ليستر سيتي وبرايتون وديربي كاونتي.



 
ولعب لينجارد 202 مباراة بقميص اليونايتد خلال مشواره مع الفريق الأول، سجل 31 هدفاً وصنع 20 هدفاً.

أخبار تهمك

حصيلة تبرع رجال الأعمال حول العالم لمواجهة كورونا.. تعرف على الأرقام

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

صداع "صلاح وماني" مزمن في رأس إدارة ليفربول

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 5 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة دعم من مروان محسن لـ وليد سليمان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

03:10 ص

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

01:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب