نجم مانشستر يونايتد خليفة داني سيبايوس في أرسنال





يبدو أن الإسباني داني سيبايوس، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي المعار من ريال مدريد على أعتاب إنهاء إعارته مع الجانرز بنهاية الموسم الحالي.













وانضم سيبايوس مطلع الموسم الحالي من النادي الملكي على سبيل الإعارة، إلا أنه تعرض لعدة إصابات قلصت دوره مع أرسنال بشكل كبير.

















وأشارت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن ارسنال حدد خليفة اللاعب، للإنضمام للفريق في الصيف المقبل.





وبحسب شبكة "ذا أتليتيك" البريطانية، فإن جيسي لينجارد صانع ألعاب مانشستر يونايتد هو المرشح الأول لتدعيم خط وسط الجانرز في الموسم المقبل.













ويبدو لينجارد زائد عن حاجة المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير، في ظل تواجد البرتغالي برونو فيرنانديز، وإقتراب التعاقد مع جاك جيرليش لاعب أستون فيلا وجيمس ماديسون نجم ليستر سيتي.

















يذكر أن لينجارد هو خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، وتم تصعيده للفريق الأول في حقبة الهولندي لويس فان خال، وتمت إعارته لعدة أندية منها ليستر سيتي وبرايتون وديربي كاونتي.











