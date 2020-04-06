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الزمالك وجروس.. المحكمة الرياضية تحدد موعد جلسة الإستماع بشأن مستحقات المدرب السويسري

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:29 ص
جروس
جروس
محمد جمال

حددت المحكمة الرياضية موعد جلسة الأستماع فى القضية الذى قام برفعها المدير الفنى السويسري كريستيان جروس ضد نادي الزمالك بشأن مستحقاته لدي القلعة البيضاء. 

ويطالب المدير الفني السويسري جروس مجلس إدارة الزمالك بصرف مستحقاته وقدرها 150 ألف دولار، بعد شكوي النادي للمحكمة الرياضية. 

وستجري الجلسة يوم 20 إبريل الجاري، عبر "الفيديو كونفرانس"، نظرا لمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم .

ويذكر أن جروس توُج مع الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2019.

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