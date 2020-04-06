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اتحاد الكرة ينفي تغريم الزمالك بسبب فيريرا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:32 ص
فيريرا
فيريرا
محمد جمال


نفي مسؤولى الأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ما تردد حول تغريم نادى الزمالك نصف مليون يورو بشأن قضيته مع المدرب البرتغالي السابق للفريق جيسوالدو فيريرا والذى رحل عن تدريب الفريق من عدة مواسم.

ونفي اتحاد الكرة وجود غرامة مالية على نادى الزمالك أو خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن أزمة الزمالك مع جيسوالدو فيريرا.

وأكد مسؤولي الجبلاية، أن الفيفا يغلق أبوابه خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم. 

مؤكدين أن لم يحدث أن الاتحاد المصري قد تلقي أى خطاب بشأن غرامة على نادى الزمالك. 

وكان فيريرا قد حقق مع الزمالك بطولة الدوري المصري عام 2015 مع القلعة البيضاء.

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