شاهد.. محمد رمضان يعتدي بالضرب على مصور "البرنس" دون قصد (فيديو)





نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو لمشاجرة تجري في أحداث مسلسله "البرنس" المرتقب في سباق رمضام 2020.





وظهر في الفيديو مصور المسلسل وهو يتلقى ضربًا دون قصد من رمضان بعد اندماج الأخير في المشهد، فيما كان المصور منشغلًا بتصوير تفاصيل المشهد.





وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: " المصور شارك في الخناقة.. ثقة في الله نجاح من كواليس مسلسل البرنس رمضان2020".





المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم نور اللبنانية وأحمد زاهر ونجلاء بدر.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البطل، حيث يجد رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان نفسه مسؤولا عنها بعد وفاة والده، ما يتسبب في اشتعال الصراعات داخل العائلة.



