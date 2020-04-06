رئيس سموحة يؤكد خسارة فريقه لكأس مصر مرتين بفعل فاعل





استرجع محمد فرج عامر رئيس سموحة ذكريات خسارة فريقه في نهائي كأس مصر مرتين خلال عامي 2014 و2018 على يد الزمالك.





وكان سموحة خسر نهائي كأس مصر عام 2014 بعد خسارته على يد الزمالك بهدف دون رد وفي 2018 خسر مرة أخرى الفريق الأبيض عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





ووعد فرج عامر رئيس سموحة مؤخرًا بإيجاد حلول للأزمة المالية الي يمر بها النادي السكندري في تلك الفترة بسبب توقف النشاط الرياضي نظرًا لمنع تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "لايمكن أن ننسى أن كأس مصر لكرة القدم انتزع من سموحة عامي 2014 و2018 بفعل فاعل وخاصة بعد تصريحات رئيس نادي كبير أن المسئول الكبير في اتحاد كرة القدم السابق تبعنا التي تؤكد مانقول ومانعرف".



