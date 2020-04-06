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إيطاليا تسجل أدنى معدل للوفيات بسبب كورونا في أسبوعين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت وزارة الحماية المدنية الإيطالية، أن البلاد سجلت أدنى معدل للوفيات في فترة 24 ساعة مع 525 حالة وفاة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

توفي 15877 شخصًا بسبب Covid-19 في إيطاليا. كان هناك انخفاض طفيف في المرضى في حالة حرجة حيث أبلغت وحدات العناية المركزة في المستشفى عن عدد أقل من المرضى بلغ 17 شخص. تم تشخيص مجموعه من 2972 حالة جديدة، وهو انخفاض آخر، ليصل مجموع الحالات النشطة إلى 91246 حالة.

تعافى مجموعه من 21815 شخصًا من الفيروس التاجي، بزيادة قدرها 819. وهناك الآن ما يقرب من 130 الف حالة مصابة في إيطاليا.

كانت إيطاليا في حالة إغلاق لما يقرب من أربعة أسابيع حتى الآن.

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