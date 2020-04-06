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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 4067

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4067 والوفيات إلى 109، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، قد صممت غرفة تطهير لكامل الجسم وقناع خاص لحماية الوجه لمحترفي الرعاية الصحية في البلاد الذين يحاربون فيروس كورونا.

 

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، نقلت وكالة الأنباء الهندية بي تي آي عن مسؤولين قولهم، إن الغرفة التي طورتها هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، تسمى PSE هي نظام محمول، وأنه تم تجهيز الممشى من خلال حاوية تطهير وموزع صابون، من أجل تطهير العاملين الصحيين، شخص واحد في كل مرة.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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