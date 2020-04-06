مدرب الزمالك السابق: اتمنى فوزالأبيض بلقب إفريقيا وهذه نصيحتي لمصطفى محمد

قال الصربي ميتشو المدير الفني إنه سعيدا بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض وشعر بحالة الشغف لدى الجماهير المصرية في هذه الفترة.





وأضاف في تصريحات:"كان شئ عظيم أن أكون مدرب للزمالك وسعدت جدا بالتواجد فيه، وتأهلنا معه لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا".





وتابع :"عملت مع لاعبين رائعين وإدارة محترفة وتقابلت مع عدد من المدربين المحترمين وجماهير نادي الزمالك المحترمة، وأقول بأن هذه الفقرة هي جامعة الحياة في كرة القدم".





وأشار :"تعلمت عن شغف المصريين عن كرة القدم وكذلك الزمالكاوية نحو جمهورهم وهؤلاء العظماء الذين يحبون النادي"





وعن إمكانية قبوله لعرض أخر لتدريب فريق مصري قال :"أولا أنا شعرت في مصر وأنا في بلدي كأنني سمكة في مائها خاصة وأنه جو رائع لأن المصريون ودودون ولديهم شغف في كرة القدم ولأي إنسان فما بالكم لو كان مدرب كرة قدم".





وأوضح :"الناس في مصر يأكلون ويشربون ويتنفسون كرة قدم، أتمنى أن أثبت بأنني مدرب ذو قدر وقيمة لتقديم كل ما لدي".





وحول أسباب عدم الظهور مع الزمالك بشكل جيد قال :"لم أكن أبحث عن أعذار أو أخطاء على شماعة الأخرين كل شئ سأعود به للاعبين وللإدارة أما أي خطأ سأتحمل مسئوليته لأنه كان لدي مشكلات كبيرة فيما يتعلق بالإصابات، ولم نقضي فترة إعداد بشكل مباشر ولم ندخل في المنافسات بشكل قوي، ولكني سعيد لظهور الزمالك الجيد مؤخرا بالفوز بكأس السوبر المصري والإفريقي وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وواصل :"علي أن أوجه التنهنئة للاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير التي شجعت النادي للحصول على مثل هذه البطولات".





وأوضح :"استمريت في علاقة قوية مع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير وإدارة النادي وكنت ارتدي كل شئ وعندما توقف الأمر عن استمراري كمدرب استمريت كمشجع وسعيد جدا وسعيد بارتداء قميص المشجعين لنادي الزمالك وأهنئهم ما حققوه مؤخرا".





وتابع :"علينا أن ندعو أن ينتهي فيروس كوورنا ومع حلول شهر يونيو تقام مباريات نصنف نهائي دوري الأبطال الإفريقي وأن يتأهل الزمالك للمباراة النهائية".





وهل يشجع الزمالك حاليا قال :"أنا أشجع كل ناد أتدرب فيه وحاليا أنا مشجع لمنتخب زامبيا ونريد أن نفوز ببطولة أمم إفريقيا المقبلة مثلما حدث في 2012".





وواصل :"فزت بـ17 بطولة في مشواري التدريبي واحترم كل فريق قمت بتدريبه ولا أعض اليد التي مدت لي، وأدعو بالتوفيق للزمالك، وعندما أكون منافس للفريق الأبيض سأحاول أن اتفوق عليهم".





واستطرد :"مصطفى محمد لديه مستقبل مشرق في كرة القدم، وعليه أن يخدم الزمالك بشكل أفضل من أجل الاحتراف في أوروبا".





وأتم حديثه :"أتمنى بعد نهاية فيروس كورونا أن يتخطى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن يفوز باللقب".