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ترامب: "نرى الضوء في نهاية النفق"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبدى الرئيس دونالد ترامب تفاؤلًا خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد حول رد الحكومة على وباء الفيروس التاجي، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

صرح ترامب "نرى الضوء في نهاية النفق. الأشياء تحدث، الأشياء تحدث. بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق والامل في المستقبل غير البعيد، سنكون فخورون جدًا بالعمل الذي قمنا به جميعا ".

في مقابلة صباح اليوم، قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو فريق عمل مكافحة فيروسات التاجية في البيت الأبيض، إن الحكومة تكافح من أجل السيطرة على الفيروس التاجي.

وفي الوقت نفسه، زعم الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أنه تم اختبار 1.6 مليون شخص في الولايات المتحدة بحثًا عن فيروس كورونا وتم إعطاؤهم النتائج.

وأضاف ترامب "هذا أكثر بكثير مما استطاعت أي دولة القيام به".

وقال أيضا إن مختبرات أبوت ستنتج 1200 من اختبارها الجديد لفيروس التاجي لمدة 15 دقيقة أسبوعيا. تمت الموافقة على اختبار أبوت من قبل إدارة الغذاء والدواء في 27 مارس.

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