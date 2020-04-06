الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الاستخبارات البريطانية كشفت عن سيناريو آخر يمكن أن يفسر كيف ظهر فيروس كورونا.

وأشارت الاستخبارات البريطانية، إلى أنه من المحتمل أنه حدث تسرب في مختبر صيني ما تسبب في انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك لم تستبعد المخابرات انتقال العدوى من الحيوانات.

وقالت الاستخبارات البريطانية، إن مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس، يوجد بها مختبرين على الأقل وهما معهد علم الفيروسات، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض. وأجرى الأخير تجارب على الحيوانات، بما في ذلك الخفافيش.

وكان خبير السلامة البيولوجية الأمريكي، البروفيسور ريتشارد إبرايت، قد رأى أن العلماء من هذه المختبرات درسوا الفيروسات دون الالتزام باحتياطات السلامة. وقال "هذا يتطلب مستوى حماية من الفئة الرابعة، لكنهم استخدموا الفئة الثانية فقط". وأضاف الاختصاصي، أن هذه الفئة توفر الحد الأدنى من الحماية ضد العدوى.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أن السلطات البريطانية والصينية لا تعترفان ببيانات الاستخبارات.

ووبحسب وكالة سبوتنيك، أعلن العلماء الصينيون في 22 فبراير أن الوباء بدأ في الانتشار في وقت أبكر بكثير من المعتقد، أي في نوفمبر أو أوائل ديسمبر 2019. في الوقت نفسه، لم يكن المصدر هو سوق ووهان، بل المريض رقم صفر الذي وصل إلى هناك حاملا الفيروس.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.