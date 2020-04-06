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نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن زيادة عدد إصابات فيروس كورونا في مصر طالما في نسب معتدلة أمر لا يقلق المصريين، حيث أنه يؤكد على سلامة إجراءات التقصي التي تقوم بها مصر، منوها بأن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعتبر نسب الإصابات بها ليست كبيرة.

وأشار "جبور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن زيادة الإصابات أمر لابد وأن يحدث لأن العالم يواجه وباء، منوها بأنه لو لم يلتزم المصريين بإجراءات التباعد الجسدي ستمر مصر بفترات صعبة، حيث أنه مازال هناك أشخاص لا يدركون خطورة الوضع، معقبا: "لو الناس لم تلتزم بالإجراءات الفترة الصعبة هتيجي.. لازم يكون في مسئولية مشتركة"

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الدول تستهدف تقليل معدلات الإصابة بحيث لا تحدث قفزة في الإصابات، وهذا ما تفعله مصر من خلال تشديد الإجراءات، وعمليات التقصي.

ووجه "جبور"، التحية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لجهودها في أزمة كورونا، معقبا: "هى وفريقها يعملون لمدة 24 ساعة".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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