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القوات الأمريكية في اليابان تعلن الطوارئ الصحية في "كانتو"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان، اليوم الاثنين، حالة طوارئ صحية عامة لقواعدها العسكرية في منطقة كانتو شرق اليابان بما في ذلك طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات التاجية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر قائد القوات الأمريكية في اليابان في بيان "بسبب الزيادة المطردة في حالات COVID-19 في منطقة طوكيو، قمت بتنفيذ طوارئ صحية عامة لمنطقة سهول كانتو". ويغطي هذا الأمر جميع المنشآت والمرافق التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية والبحرية في المنطقة.

COVID-19 هو مرض تنفسي ناتج عن الفيروس التاجي الجديد.

وعلي صعيد اخر، أفادت صحيفة يوميوري أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز العدد التراكمي للإصابات 1000 حالة في طوكيو وحدها.

تصاعدت الضغوط على الحكومة للقيام بهذه الخطوة مع استمرار وتيرة العدوى في التزايد - لا سيما في العاصمة - على الرغم من أنها لا تزال بطيئة في الوقت الحالي مقارنة بالولايات المتحدة والبلدان في أوروبا والصين، حيث مات الآلاف.

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كورونا في اليابان قائد القوات الامريكية فيروس كروونا

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