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أديل تطالب بالسرية في قضية طلاقها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تقدمت النجمة الكبيرة أديل بطلب التزام سرية المعلومات الخاصة بقضية طلاقها من زوجها السابق، سايمون أنجيلو، وذلك من محكمة لوس أنجلوس العليا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أديل طلبت من المحكمة اصدار أمر بعدم نشر أي معلومات مالية او خاصة تصدر خلال سريان القضية.

ويشمل الحظر وسائل الإعلام بانوعاها، والتي من المنتظر أن تشهد تقاسما للثورة التي تتخطى الـ 100 مليون دولار وكان يمتلكها الثنائي.

وانصفلت النجمة أديل عن زوجها السابق، في شهر أبريل من عام 2019 الماضي، بعد بقائهما معا لمدة 8 أعوام.

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