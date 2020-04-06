الطالع الفلكي الإثنين 6/4/2020..شَرط الزَّوَاج!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الحادية عشرة و16 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثانية ودقيتان ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 28 برمهات قبطى ، 6 نيسان رُومى، 13 شعبان ، ميمُون للغاية ، أدّ الصّدَقَات وَهَبْ ثوابَها لأمواتك.





قال الحكيم المصرى: (إنتِى إيه اللى جابِكْ؟)-إنتا إيه اللى جَابَكْ ؟ حدّ يجى يُؤعُد مع عرسان فِشَهر العسَل؟ (لبلبة من فيلم عريس من جهة أمنيّة-2004)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة سعد الأخبية لتدخل منزلة فرغ المُقدَّم ويعنى إفراغ رجل يحمل الدّلو ليُفرغ مافيه لإعتقاد العرب أن تلك الكوكبة من برج الدّلو إلا أنها من كوكبة تُسمّى الفَرَسْ وهى كوكبة خارج مدارالبروج الإثنىْ عشر التى نعرفها مع ذلك فيُمكن إعتبارالمنزلة تحت برج الدّلو وسبب ربط العرب تلك المنزلة بالماء أن أمطار السماء كثيرة فى هذا التوقيت فى أرض اليمن ، كما أنها ترمز لرغبة الرجل حامل الماء فى المُعاشرة الزوجية فالوقت مُناسب بعد خروج الرّجل والمرأة من ضيق الشتاء وأمكن السعى والحركة بالتوازى مع مُوسم تزاوج الطيور فى هذا التوقيت فالنكاح فيه ميمُون للغاية ، هى أربعة نجوم على شكل مُربّع النجمان العلويان هُما الفرغ المُقدَّم و النجمان السّفليان هما الفرغ المُؤخَّر، فيه تُحصد الحنطة والقمح ويُزرع الأرز وينعقد فيه اللوز والتفاح وتُقلّم أغصان العنب ويبدأ فيه الزكام والصداع ويُنهى فيه عن أكل السمك المالح ، تقول العرب (إذا طلع الدّلو هيب الجَزْو/جَفّ التّمر الرّطب، وطَلَبَ اللهوالخُلوَ/ طلب-شرط الزّواج الخلوة).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى(المِسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المُوازنة بين الوالدة والزوجة، أو الوالد والإبن ليست صعبة إن كنت تتمتّع بمهارة تقسيم وإدارة الوقت، والقليل من طول البال والوجه البشوش.





برج الثور: يومٌ مُناسب للأنشطة الترفيهية وهذا يشمل مشاركة زوجتك أو والدتك فى إعداد طبق جديد فى المطبخ أو إحتفالية صغيرة فى المساء.





برج الجوزاء: التغيير المُستمر لرأيك وبسرعة يُفقد المحيطين الثقة بك، الجوزاء لايعنى أن تُشتّت مجهودك على هدفيْن فى وقتٍ واحد لكن تقسيمك السليم للوقت.





برج السّرطان: العاطفة مُشَوِّشَة للتفكير السليم والحكم الصائب وعليك أن تكون منطقيّاً قدر إمكانك ،عضلة القلب ليست ماكينة حديدية لتتحمل كل هذا الإنفعال.





برج الأسد: الأكثر عطفاً على الضعفاء والمحتاجين مواليد الأسد الذين لايتمتعون بمتعة دون إسعاد فقير أو يتيم بدراهم ولو قليلة ، وهذا عشم الناس فيك.

برج العذراء: كلامك له مفعول البلسم أوالمرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ، خصوصاً فى شئون الآخرين الشخصيّة.





برج الميزان: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرربكبرياء الآخرين أوالألفاظ الخشنة





برج العقرب: ربّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج القوس: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجدى: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى البرد القارص واليوم الحرارة فى إرتفاع، دوام الحال من المحال،إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الدّلو: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.



