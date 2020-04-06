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الرجل العنكبوت ينفصل عن حبيبته

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
كشفت مصادر مقربة من النجم البريطاني الشاب توم هولاند عن انفصاله عن حبيبته اوليفيا بولتون، بعد ارتباطهما بشكل غير رسمي لأقل من عام.

وقالت صحيفة ديلي ميل، فإن توم هولاند وأوليفيا بولتون كانا مقربان منذ فترة طفولتهما، وأن علاقتهما العاطفية نشأت بحكم الصداقة التي جمعت بينهم طوال هذه الفترة.

واستمرت العلاق تحديدا لتسعة أشهر، بداية من شهر يوليو عام 2019 الماضي، حتى قرر الثنائي حاليا الانفصال.

وعرف توم هولاند بتجسيده لشخصية الرجل العنكوب بأكثر من فيلم، من الأفلام التابعة لعالم مارفل السينمائي الشهير.

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