Advertisements

جاي زي يتبرع بكمامات واقية للمسجونين بالولايات المتحدة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تقدم نجم الراب الشهير جاي زي بترع غير اعتيادي، للمسجونين بجميع أنحاء الولايات المتحدة لدعمهم في ظل ازمة كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جاي زي، ومعه مغني الراب وصديقه المقرب ميك ميل، تقدما بتبرع بـ 100 ألف كمامات طبية واقية لحمايتهم من الفيروس في محبسهم.

كما شمل تبرع جاي زي، تقديمه للدعم المادي لأسر المسجونين التي في حاجة لهذا الدعم وليس ليدهم مصدر رزق في الوقت الحالي.

وسبق لجاي زي، زوج النجمة بيونسيه، التقدم بتبرعات مادية لمدينة نيويورك، لدعمها في ظل تفشي فيروس كورونا بها، اكثر من أي ولاية أخرى بالولايات المتحدة.

أخبار تهمك

صداع "صلاح وماني" مزمن في رأس إدارة ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

أحمد كريمة يوضح طريقة صلاة الجنازة على المتوفي بكورونا

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ نصف ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

رانيا فريد شوقي: لهذا السبب والدي لم يعيش حالة النجومية

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر