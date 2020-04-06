جاي زي يتبرع بكمامات واقية للمسجونين بالولايات المتحدة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جاي زي، ومعه مغني الراب وصديقه المقرب ميك ميل، تقدما بتبرع بـ 100 ألف كمامات طبية واقية لحمايتهم من الفيروس في محبسهم.



كما شمل تبرع جاي زي، تقديمه للدعم المادي لأسر المسجونين التي في حاجة لهذا الدعم وليس ليدهم مصدر رزق في الوقت الحالي.



وسبق لجاي زي، زوج النجمة بيونسيه، التقدم بتبرعات مادية لمدينة نيويورك، لدعمها في ظل تفشي فيروس كورونا بها، اكثر من أي ولاية أخرى بالولايات المتحدة.



تقدم نجم الراب الشهير جاي زي بترع غير اعتيادي، للمسجونين بجميع أنحاء الولايات المتحدة لدعمهم في ظل ازمة كورونا.