سعر الذهب اليوم الاثنين 6-4-2020 في مصر

تشهد أسعار الذهب المحلى حالة من الاضطراب خلال الفترة الحالية متأثرة بالتغيرات الطارئة على أسعار الذهب العالمية نتيحة لانتشار فيروس كوروما في جميع أنحاءالعالم.









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 700 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 600 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا





سعر الذهب العالمي





أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة ولكن بنسبة طفيفة، وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب العالمية أغلقت على ارتفاع أمس نسبته 0.42% لتصل الأوقية إلى 1620.8 دولار أي بارتفاع قيمته 6.8 دولار عن تعاملات الخميس الماضي.





وتراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت أمس الجمعة بعد أن أوقف فيروس كورونا سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة استمرت 113 شهرا وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عميق.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 360.91 نقطة، أو 1.69 بالمئة، إلى 21052.53 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا 38.25 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 2488.65 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.23 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليغلق عند 7373.08 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 2.7 % وستاندرد اند بورز 2.08 بالمئة وناسداك 1.72 بالمئة.