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تايلاند تسجل أكثر من 2200 إصابة بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن تايلاند أبلغت عن 51 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي، اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 2220، وفقا لوزارة الصحة العامة في البلاد.

تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات أخرى، مما رفع عدد القتلى إلى 26.

تمثل عدد الحالات الجديدة التي تم الابلاغ عنها اليوم الاثنين انخفاض حاد من 102 حالة اصابة يوم الاحد.

سجلت بانكوك والمناطق المجاورة لها أكبر عدد من الإصابات، بينما تحتل الوجهة السياحية الشعبية بوكيت المرتبة الثانية.

وعلي صعيد اخر، أفادت وزارة الصحة في سنغافورة، بأنها وسعت إشعار الإقامة في المنزل (SHN) في نهاية هذا الأسبوع، لتشمل دولًا مثل فرنسا والهند وسويسرا وكل منطقة الآسيان.

سيتطلب إشعار الإقامة في المنزل عزل السنغافوريين وحاملي التصاريح الطويلة الأجل والمقيمين الدائمين العائدين من الدول المدرجة في القائمة أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يومًا.

فقد شهدت سنغافورة ارتفاعًا بمعدل 75 حالة جديدة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 1189. وتعافى ما يقرب من 300 شخص.

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