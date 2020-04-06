تأخيرات القطارات المتوقعة على خطوط السكة الحديد اليوم

أعلنت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.









وتشمل التأخيرات وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، التالي:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-





منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة





ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 20 دقيقة





وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.





كما تهيب الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.





من جانبها، أعلنت وزارة النقل، عن حركة تشغيل مترو الأنفاق خلال يومي الجمعة والسبت 3 - 4 ابريل الجاري، ليصل إجمالي أعداد الرحلات على مدار اليومين لأكثر من الفي رحلة، وفيما يلي تفاصيل بيان الحركة.





أولا يوم الجمعة 3 ابريل 2020:





شهد الخط الاول للمترو قيام 330 رحلة، قام خلالها بنقل قرابة 195 الف راكب.





شهد الخط الثاني للمترو قيام 360 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 88 الف راكب.





شهد الخط الثالث للمترو قيام 286 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 12 الف راكب.





ليصل اجمالي رحلات الخطوط الثلاثة 976 رحلة، لنقل اكثر من 295 الف راكب.





ثانيا يوم السبت 4 ابريل 2020:





شهد الخط الاول للمترو قيام 345 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 282 الف راكب.





شهد الخط الثاني للمترو قيام 376 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 151 الف راكب.





شهد الخط الثالث للمترو قيام 286 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 23 الف راكب.





ليصل اجمالي رحلات الخطوط الثلاثة 1007 رحلة، لنقل اكثر من 457 الف راكب.



