Advertisements

تأخيرات القطارات المتوقعة على خطوط السكة الحديد اليوم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


وتشمل التأخيرات وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 20 دقيقة

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. 

كما تهيب الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل، عن حركة تشغيل مترو الأنفاق خلال يومي الجمعة والسبت 3 - 4 ابريل الجاري، ليصل إجمالي أعداد الرحلات على مدار اليومين لأكثر من الفي رحلة، وفيما يلي تفاصيل بيان الحركة.

أولا يوم الجمعة 3 ابريل 2020:

شهد الخط الاول للمترو قيام 330 رحلة، قام خلالها بنقل قرابة 195 الف راكب.

شهد الخط الثاني للمترو قيام 360 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 88 الف راكب.

شهد الخط الثالث للمترو قيام 286 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 12 الف راكب.

ليصل اجمالي رحلات الخطوط الثلاثة 976 رحلة، لنقل اكثر من 295 الف راكب.

ثانيا يوم السبت 4 ابريل 2020:

شهد الخط الاول للمترو قيام 345 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 282 الف راكب.

شهد الخط الثاني للمترو قيام 376 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 151 الف راكب.

شهد الخط الثالث للمترو قيام 286 رحلة، قام خلالها بنقل اكثر من 23 الف راكب.

ليصل اجمالي رحلات الخطوط الثلاثة 1007 رحلة، لنقل اكثر من 457 الف راكب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد قطارات وجه قبلي مواعيد القطارات تطوير قطاع سكك حديد مصر

أخبار تهمك

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 14 ساعة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 11 ساعة

رانيا فريد شوقي: لهذا السبب والدي لم يعيش حالة النجومية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعة الا ربع

أحمد كريمة يوضح طريقة صلاة الجنازة على المتوفي بكورونا

منذ ساعة

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"السكك الحديد" تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم على جميع الخطوط

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم الجمعة

بيان مهم لركاب القطارات

قبل ما تسافر.. تعرف على تأخيرات القطارات اليوم

بيان مهم من السكة الحديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

08:42 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر