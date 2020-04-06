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حفيد عمر الشريف يرتدي حمالة صدر بعد سنوات من اعترافه بمثليته الجنسية (صورة)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:55 ص
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف | عادةً ينجح عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان الكبير عمر الشريف، في خطف الأضواء وإثارة الجدل نحوه، وذلك بهدف التواجد والظهور باستمرار في وسائل الاعلام سواء بتصريحاته حول المثلية الجنسية أو بصورة تجعل الجميع ينتقدها.

وفاجئ حفيد عمر الشريف متابعيه على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 28  ألف شخص، بنشر صورة له وهو يرتدي حماله صدر ملونة "بيكيني" على إحدي الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولاقت صورة حفيد عمر الشريف موجه كبيرة من الانتقادات ووصفه باتباع الأفكار والأساليب الشاذة فقط لكي يضمن مزيد من المتابعين.

حفيد عمر الشريف

جدير بالذكر أن حفيد عمر الشريف قد أثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرًا على " إنستجرام" صورة لجده عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة وعلق على الصورة قائلًا: "أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة، ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة".

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