اليابان تدرس فترة ستة أشهر لحالة الطوارئ بشأن مكافحة كورونا

تدرس الحكومة اليابانية فترة ستة أشهر لحالة الطوارئ التي تستعد لدعوتها استجابة لوباء فيروس كورونا، كما أفادت شبكة "أخبار اليابان"، اليوم الاثنين.





وقالت شبكة "أخبار اليابان"، نقلا عن مصادر مجهولة، إن الخطوة ستغطي طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة وكذلك أوساكا، وأنه في غضون ستة أشهر، هذه المحافظات ستحدد طول الوقت لتدابيرهم الفردية، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت، أن الحكومة تستعد لإعلان حالة الطوارئ في وقت مبكر يوم الثلاثاء.