Advertisements

الدفاع يتسبب في أزمة داخل بايرن ميونيخ بالصيف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:06 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أحمد عصام
أصبح مسئولو فريق بايرن ميونيخ الألماني في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب قلة اللاعبين في الخط الخلفي وإمكانية رحيل بعض اللاعبين في الصيف المقبل.

وأشارت تقارير ألمانية حسب ‏صحيفة كيكر، إن بايرن يبحث مبدئيًا عن لاعبين في مراكز الظهير الأيمن والأيسر مع بافارد وديفيز الظهيرين الأساسين للنادي.

ويمتلك هانسي فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ لاعبين فقط تحت تصرفه، حيث يرى ديفيد ألابا (كلاعب مدافع) وكيميتش (لاعب وسط دفاعي) هم كانو هناك سابقآ ولكن خدموا الفريق بشكل أفضل في أدوار أخرى.

وبعد عودة ألفارو أودريوزولا إلى ريال مدريد في نهاية الموسم (نهاية الاعارة)، وإذا غادر بواتينج النادي سيكون نيكلاس سولى الوحيد الأيمن في مركز الدفاع، نظرًا لأن ألابا ولوكاس هيرانديز يسارآ، فسيتعين على لاعب آخر القدوم للظهير الأيمن.

أخبار تهمك

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 14 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 11 ساعة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ أقل من ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 11 ساعة

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 8 ساعات

رانيا فريد شوقي: لهذا السبب والدي لم يعيش حالة النجومية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد كريمة يوضح طريقة صلاة الجنازة على المتوفي بكورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

08:42 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر