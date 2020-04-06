الدفاع يتسبب في أزمة داخل بايرن ميونيخ بالصيف

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أصبح مسئولو فريق بايرن ميونيخ الألماني في أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب قلة اللاعبين في الخط الخلفي وإمكانية رحيل بعض اللاعبين في الصيف المقبل.



وأشارت تقارير ألمانية حسب ‏صحيفة كيكر، إن بايرن يبحث مبدئيًا عن لاعبين في مراكز الظهير الأيمن والأيسر مع بافارد وديفيز الظهيرين الأساسين للنادي.



ويمتلك هانسي فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ لاعبين فقط تحت تصرفه، حيث يرى ديفيد ألابا (كلاعب مدافع) وكيميتش (لاعب وسط دفاعي) هم كانو هناك سابقآ ولكن خدموا الفريق بشكل أفضل في أدوار أخرى.



وبعد عودة ألفارو أودريوزولا إلى ريال مدريد في نهاية الموسم (نهاية الاعارة)، وإذا غادر بواتينج النادي سيكون نيكلاس سولى الوحيد الأيمن في مركز الدفاع، نظرًا لأن ألابا ولوكاس هيرانديز يسارآ، فسيتعين على لاعب آخر القدوم للظهير الأيمن.