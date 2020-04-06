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الكويت تعلن شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 103 حالة شفاء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت الماضي، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما.

 

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها سجلت 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 479 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

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