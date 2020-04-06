افتخارا بجنسيته.. رامي جمال يطلب من محبيه التصوير بجواز السفر المصري

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شارك الفنان رامي جمال في تحدي #صورتك_بالباسبور،وطالب من كل يحب بلده سواء فنانين أو لاعبين لكرة القدم، نشر صورهم بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن الذين يعيشون فيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر رامي جمال صورة جديدة له، ظهر فيها وهو ممسكًا بالباسبور، وعلق على الصورة قائلًا :"أنا مصري وفخور،بطلب من كل اللي بيحب بلده بجد سواء كان شخص عادي أو فنان أو لاعب كرة أو أي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي اعزنا جميعًا".



وكان آخر ألبومات رامي جمال ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش،فاهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا،أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.





والجدير بالذكر أن رامي جمال تعاونفي ألبومه الآخير مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم أحمد المالكي،محمد أبو نعمة،جمال الخولي،محمد عاطف،تامر حسين،أيمن بهجت قمر، أحمد عرفان،شادي نور،أحمد تبارك، طارق فيصل،مصطفى حسن،رقية عبد العزيز،بلال سرور،مدين، ياسر نور،شريف بدر،محمد أنيس.



