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الحل الوحيد أمام الأهلي للتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:12 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسيطر حالة من الخوف على النادي الأهلي لأنه من المتوقع أنه في حالة تم الغاء الدوري بالفعل ألا يتم اعتماد نتائج هذا الموسم وبالتالي لن يكون هناك فائز باللقب.

وأكد محمد فضل الله خبير اللوائح أن الحل الوحيد أمام النادي الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في حالة إلغاء المسابقة وهو أن توافق أندية الدوري الثمانية عشر على فوز النادي الأحمر باللقب.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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