إصابة نمر في مدينة نيويورك بفيروس كورونا

وفي سياق ٱخر حدثت مشادة كلامية على الهواء بين الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، حول خبر قرأه موسى على الهواء عن إمكانية انتقال فيروس كورونا من القطط، حسبما أفاد خبراء روس ونشر الخبر موقع روسيا اليوم.



وقالت منى خليل رئيس اتحاد الرفق بالحيوان في مصر،: "لا يصح أن نأخذ معلوماتنا من مصادر إعلامية والأخبار نأخذها فقط من منظمة الصحة العالمية وإنه تم إطلاق كم كبير من القطط والكلاب في الشوارع مؤخرا بسبب فيروس كورونا".



وأضافت "منى خليل" في مداخلة هاتفية:" بعد انتشار فيروس كورونا الناس عندها حالة هلع نتيجة توافر معلومات خاطئة بان الكلاب والقطط تنقل فيروس كورونا، وكمية حيوانات ألقيت بالشوارع وتتناسل مع كلاب الشوارع والأعداد تزيد بصورة كبيرة والناس بتسمها وتابعت منى خليل:" منظمة الصحة العالمية نفت نقل فيروس كورونا من القطط والكلاب".



وأكملت منى خليل:" الصين لديها مشكلة كبرى لأنها تتناول أي حيوان على الأرض، وفيروس كورونا لا ينتقل من الحيوانات للإنسان".



وقال موسى أنا بخاف على البلد ولازم أقول أي خبر جديد على الهواء وحضرتك مش هتقوليلى أقول إيه وما قولش إيه، من حقك طبعا تقولى رأيك.





أعلنت صحيفة ديلي ميل، إصابة نمر في حديقة برونكس بمدينة نيويورك بفيروس كورونا المعروف بـ COVID-19 وذلك بعد التعرض الواضح لعامل مصاب.ووفقًا لصحيفة قالت الشركة الأم لحديقة الحيوانات، جمعية حماية الحياة البرية (WCS)، في بيان صحفي، إن النمر الماليزي البالغ من العمر أربع سنوات، والذي يدعى ناديا، تم اختباره بعد أن أصيب بسعال جاف وفقدان للشهية.واوضحت الصحيفة انه تم التأكد من ايجابية اصابة النمر بفيروس كورونا، من قبل المختبر الوطني للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية في ولاية آيوا، وأكدت حديقة الحيوان إن 6 نمور أخرى في الحديقة، بما في ذلك شقيقة النمر المصاب، ونمران من آمور وثلاثة أسود أفريقية، كانت تعاني أيضا من أعراض محتملة لفيروس كورونا.ومن المتوقع أن تتعافى جميع النمور وفقًا لتوقعات القائمين على الحديقة، حيث لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات المصابة يمكن أن تنقل الفيروس إلى الناس.