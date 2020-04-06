كوريا الجنوبية تبلغ عن أقل من 50 إصابة بفيروس كورونا

أبلغت سلطات كوريا الجنوبية عن أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ ذروته في نهاية شهر فبراير، حيث واصلت الإصابات اليومية في أكبر تفشي في آسيا خارج الصين الاتجاه نحو الانخفاض.





وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن هناك 47 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الأحد مقارنة بـ 81 إصابة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي التراكمي الوطني إلى 10284، كما أوردت وكالة "رويترز".





ارتفع عدد القتلى من ثلاثة إلى 186، بينما تعافى 135 شخصًا آخر من الفيروس ليبلغ إجمالي عددهم 6598.





تمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على الوباء في الوقت الحالي، مع حوالي 100 حالة يومية جديدة أو أقل للشهر الماضي، لكنها كانت المرة الأولى التي انخفض فيها معدل الحالات اليومية إلى ما دون 50 منذ الإبلاغ عن 909 في 29 فبراير.





لكن المسؤولين حثوا على توخي المزيد من اليقظة، قائلين، إن وباء كبير يمكن أن يظهر مرة أخرى في أي وقت، مع استمرار تفشي أصغر في الكنائس والمستشفيات ودور العجزة، فضلًا عن حالات العدوى بين المسافرين.





وقال نائب وزير الصحة، كيم جانج ليب، إن انخفاض الطلب اليومي على الاختبارات إلى حوالي 6000 من حوالي 10000 خلال عطلة نهاية الأسبوع ساهم في انخفاض الأعداد.



