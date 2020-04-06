Advertisements

كوريا الجنوبية تبلغ عن أقل من 50 إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت سلطات كوريا الجنوبية عن أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ ذروته في نهاية شهر فبراير، حيث واصلت الإصابات اليومية في أكبر تفشي في آسيا خارج الصين الاتجاه نحو الانخفاض.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن هناك 47 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الأحد مقارنة بـ 81 إصابة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي التراكمي الوطني إلى 10284، كما أوردت وكالة "رويترز".

ارتفع عدد القتلى من ثلاثة إلى 186، بينما تعافى 135 شخصًا آخر من الفيروس ليبلغ إجمالي عددهم 6598.

تمكنت كوريا الجنوبية إلى حد كبير من السيطرة على الوباء في الوقت الحالي، مع حوالي 100 حالة يومية جديدة أو أقل للشهر الماضي، لكنها كانت المرة الأولى التي انخفض فيها معدل الحالات اليومية إلى ما دون 50 منذ الإبلاغ عن 909 في 29 فبراير.

لكن المسؤولين حثوا على توخي المزيد من اليقظة، قائلين، إن وباء كبير يمكن أن يظهر مرة أخرى في أي وقت، مع استمرار تفشي أصغر في الكنائس والمستشفيات ودور العجزة، فضلًا عن حالات العدوى بين المسافرين.

وقال نائب وزير الصحة، كيم جانج ليب، إن انخفاض الطلب اليومي على الاختبارات إلى حوالي 6000 من حوالي 10000 خلال عطلة نهاية الأسبوع ساهم في انخفاض الأعداد.

وأضاف في مؤتمر صحفي دوري: "إننا نتخذ حذرًا كبيرًا من أي توقعات متفائلة بهذا الرقم لمرة واحدة".

أخبار تهمك

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ أقل من ساعة

أحمد كريمة يوضح طريقة صلاة الجنازة على المتوفي بكورونا

منذ ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ يوم

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يحدد سعر التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رانيا فريد شوقي: لهذا السبب والدي لم يعيش حالة النجومية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال يوم واحد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 10 ساعة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة مؤثرة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

08:34 ص

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

08:42 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر